Ulrich Zenker ist Facharzt für Urologie, Homöopathie und Naturheilverfahren und vertritt ganzheitliche Behandlungsmethoden. Daneben ist er auch noch FIDE-Meister der Schachunion Ebersberg-Grafing. Ulrich Zenker: "Wenn die erste Phase des Kennenlernens erfolgreich überstanden ist und der Spieler merkt, dass das ein Hobby fürs Leben werden könnte, dann geht er also in den Verein und bekommt dort womöglich gleich die ersten Trainerstunden. Er braucht dann, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, vor allem Geduld und Ehrgeiz. Ehrgeiz allein hilft nicht, wenn nicht auch Geduld vorhanden ist, denn dann hat er oder hat sie kein optimales Talent für das Schach. Man kann ehrgeizig sein, aber wenn man beim Schach ungeduldig ist, dann macht man leicht einen Fehler - und die ganze Partie ist möglicherweise verloren."