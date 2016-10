Sky Bundesliga 03:30 bis 05:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga SV Sandhausen - FC St. Pauli, 10. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Den ersten Auswärtssieg der Saison hatte Sandhausen nach einer 2:0-Führung in Bochum schon vor Augen. Doch dann hatte der SVS zwei Minuten lang Sand im Getriebe und gab nach einem Doppelschlag den fast sicheren Dreier aus den Händen. Von "gemischten Gefühlen", sprach Trainer Kenan Kocak nach dem 2:2, "eine Stunde lang und dann wieder in der Schlussphase hat meine Mannschaft eine ausgezeichnete Leistung gezeigt." Eine desaströse Vorstellung bot Schlusslicht St. Pauli beim 1:2 gegen Aue. Die "Kiezkicker" begingen Fehler über Fehler und luden die Gäste zum Toreschießen ein. "Wir verlieren das zweite Spiel nacheinander wegen einer Standardsituation, obwohl es Absprach In Google-Kalender eintragen Bildergalerie