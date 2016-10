Sky Bundesliga 20:00 bis 22:30 Fußball Live Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern - VfL Bochum, 10. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken Das Wasser der Lauter steht Kaiserslautern bis zum Hals. Durch das 0:1 in Braunschweig bleibt der Traditionsverein mit sechs Punkten auf dem Relegationsrang. Vor allem in der Offensive drückt die "Roten Teufel" der Schuh. Gerade mal vier Tore hat der FCK auf dem Konto, weniger hat keiner in Liga zwei. "Wir haben über 90 Minuten nicht viel zugelassen, es aber versäumt, nach vorne mehr Druck zu machen", analysierte Trainer Tayfun Korkut, für den die Luft auf dem Betzenberg von Pleite zu Pleite dünner wird. Eine Heimpleite gegen Sandhausen verhinderte Bochum dank eines Doppelschlags innerhalb von zwei Minuten. "So wird es schwer, oben Fuß zu fassen", ärgerte sich Außenverteid In Google-Kalender eintragen Bildergalerie