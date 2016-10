Sky Bundesliga 11:15 bis 13:15 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg - Hannover 96, 10. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Aller guten Dinge sind drei - nach einem miserablen Saisonstart feierte Nürnberg in Karlsruhe mit einem 3:0 den dritten Sieg in Serie und setzte sich mit elf Punkten von der "Rotlichtzone" ab. Kein Grund für Trainer Alois Schwartz, sich auf die faule Haut zu legen. "Wir haben weiter etliches an Arbeit vor uns", sagt der 49-jährige Übungsleiter, "mit Hannover wartet ein echter Prüfstein auf uns." Der zuletzt 1:2 bei Union Berlin verlor und auf Platz drei abrutschte. "Das Quäntchen Glück war auf Unions Seiten", bilanzierte 96-Trainer Daniel Stendel, "wir müssen es uns zurückholen." Und stabiler in der Abwehr stehen. "Wir waren im Zentrum nicht g In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

