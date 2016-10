Niederlande 1 22:05 bis 23:00 Sonstiges Anita wordt Opgenomen NL 2016 HDTV Merken Anita draait een aantal maanden mee in een verslavingskliniek en leeft mee met de cliënten en medewerkers. Los van het leven in de kliniek volgt ze ook het vervolgtraject: afkicken van een verslaving stopt immers niet in de kliniek, daarna begint het pas. Er wordt gefilmd in twee verslavingsklinieken van Novadic-Kentron, de Brabantse instelling voor verslavingszorg. Anita volgt cliënten, behandelaars en verpleegkundigen. De kijker ziet hoe het leven eraan toe gaat in een wereld waarvan de deuren normaal gesproken gesloten blijven voor buitenstaanders. Ook volgt Anita de ambulante zorg voor of na de opname in de kliniek. Verslavingszorg beperkt zich namelijk niet alleen tot opname in een kliniek, maar begeleidt cliënten soms nog lang daarna om de verslaving de baas te worden. Diverse vragen komen aan bod: Wat betekent het om verslaafd te zijn? Kan een verslaving iedereen overkomen? Is verslaving een ziekte? Hoe gaat de buitenwereld ermee om? Hoe worden verslaafden geholpen? Welke invloed heeft verslaving op het dagelijkse leven en bestaat er een leven zonder? In Google-Kalender eintragen Moderation: Anita Witzier Originaltitel: Anita wordt opgenomen