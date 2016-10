Niederlande 1 21:10 bis 22:05 Sonstiges Spoorloos Slecht beeld van moeder NL 2016 HDTV Merken Erno (45) is door zijn Nederlandse moeder Johanna direct na geboorte afgestaan ter adoptie. De vader van Erno is een Italiaanse gastarbeider, Salvatore. De ouders van Erno waren getrouwd en hadden al een dochter, maar Salvatore liet Johanna in de steek voordat Erno geboren werd. Johanna en haar dochter Giustina hebben in het verleden een paar keer geprobeerd om met Erno in contact te komen. Tot nu toe houdt Erno de boot af omdat hij in papieren van de Kinderbescherming weinig vleiende dingen over z'n moeder heeft gelezen. Erno is wél nieuwsgierig naar z'n Italiaanse vader, de uit Napels afkomstige Salvatore. Omdat hij Salvatore zelf niet kon vinden, schakelde hij Spoorloos in. Bij de redactie ging al snel een belletje rinkelen omdat ook Giustina, de oudere zus van Erno, zich bij het programma had aangemeld. Net als Erno wil Giustina weten wat er van de Italiaan terecht is gekomen en of hij open staat voor een ontmoeting. In haar mail aan Spoorloos schreef Giustina ook dat zij en haar moeder Johanna opnieuw op zoek zijn naar Erno. Hoe reageert Erno als Spoorloos hem een reportage toont waarin zijn moeder háár kant van het verhaal vertelt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Derk Bolt Originaltitel: Spoorloos