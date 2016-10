Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:00 Mysteryserie The Strain Do or Die USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die New Yorker Polizei gibt den Kampf gegen die Vampir-Seuche auf und zieht sich zurück. Vasiliy Fet, Eph und Dutch (Kevin Durand, Corey Stoll, Ruta Gedmintas) müssen sich entscheiden, ob sie trotzdem in der Stadt bleiben um ihren Plan durchzuziehen. - Drastisch-düsterer Serienschocker um ein Horror-Vampirvirus von "Hellboy"-Macher Guillermo del Toro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Stoll (Ephraim Goodweather) David Bradley (Abraham Setrakian) Kevin Durand (Vasiliy Fet) Richard Sammel (Thomas Eichorst) Jack Kesy (The Master) Miguel Gomez (Augustin "Gus" Elizalde) Ruta Gedmintas (Dutch Velders) Originaltitel: The Strain Regie: Vincenzo Natali Drehbuch: Guillermo del Toro, Chuck Hogan Altersempfehlung: ab 16