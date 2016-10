Sky Atlantic HD 15:00 bis 16:10 Serien The Leftovers Einer von Fünfzig USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken 140 Millionen Menschen verschwinden plötzlich von der Erde. Die Zurückgebliebenen sind traumatisiert, suchen verzweifelt nach einem Sinn. Urteilte das Jüngste Gericht darüber, wer die Erde verlässt und wer bleibt? Kevin Garvey (Justin Theroux), Polizeichef des kleinen Ortes Mapleton, versucht, ein normales Leben aufrecht zu erhalten. Doch seine Frau schließt sich einer Sekte an, sein Sohn folgt einem Heiler und seine 16-jährige Tochter verliert den Glauben an die Zukunft. - Außergewöhnliche Thrillerserie voller rätselhafter Mystery-Momente, von "Lost"-Erfinder Damon Lindelof. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Theroux (Kevin Garvey) Amy Brenneman (Laurie Garvey) Christopher Eccleston (Matt Jamison) Liv Tyler (Meg Abbott) Chris Zylka (Tom Garvey) Margaret Qualley (Jill Garvey) Carrie Coon (Nora Durst) Originaltitel: The Leftovers Regie: Peter Berg Drehbuch: Damon Lindelof, Tom Perrotta Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 12