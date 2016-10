Sky Atlantic HD 11:00 bis 12:00 Arztserie The Knick Folge: 11 Kalter Entzug USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken New York, um 1900: Trotz seiner hervorragenden Chirurgen steckt das renommierte New Yorker Knickerbocker Hospital in finanzieller Not. Als auch noch Star-Chirurg John Thackery (Clive Owen) wegen seiner Drogensucht längere Zeit ausfällt, sieht sich das Management gezwungen, die Klinik in einen besseren Bezirk zu verlegen. Der talentierte schwarze Chirurg Algernon Edwards (André Holland) versucht indes, in Thackerys Fußstapfen zu treten. - Steven Soderberghs emmyprämierte Krankenhausserie mit Clive Owen als drogensüchtigem Meisterchirurg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clive Owen (Dr. John W. Thackery) Andre Holland (Dr. Algernon Edwards) Jeremy Bobb (Herman Barrow) Juliet Rylance (Cornelia Robertson) Eve Hewson (Lucy Elkins) Michael Angarano (Dr. Bertie Chickering Jr.) Chris Sullivan (Tom Cleary) Originaltitel: The Knick Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Jack Amiel, Michael Begler Kamera: Steven Soderbergh Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 12

