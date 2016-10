Heimatkanal 12:35 bis 14:00 Heimatfilm Heimat - Deine Lieder D 1959 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Neun Flüchtlingskinder hat Eva in ihr Herz geschlossen. Wie eine Mutter kümmert sie sich um die Mädchen und Jungen im SOS-Kinderdorf. Bei einem Unfall trifft sie mit dem reichen Müßiggänger Paul zudem ihren absoluten Traummann. Und auch der notorische Schwerenöter verliebt sich auf den ersten Blick. Bezaubernde Heimatromanze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Bethmann (Eva) Rudolf Lenz (Paul) Christiane Maybach (Beate) Ingeborg Schöner (Helga) Peter Vogel (Uwe) Paul Hörbiger (Heimleiter) Ursula Herking (Pauls Mutter) Originaltitel: Heimat - Deine Lieder Regie: Paul May Drehbuch: Kurt Wilhelm Kamera: Walter Riml Musik: Rolf Wilhelm Altersempfehlung: ab 6