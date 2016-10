Heimatkanal 10:45 bis 11:35 Familiensaga Forsthaus Falkenau Der Bussard greift an D 2002 Stereo Merken Bei einem geruhsamen Feierabendspaziergang machen Martin und Susanna im Wald eine Besorgnis erregende Beobachtung. Ein Bussard greift zwei Fahrrad fahrende Touristinnen an. Die Aufregung ist groß! Selbst die Bürgermeisterin wird eingeschaltet, denn hier scheint es sich um eine echte Gefährdung zu handeln. Um weiterem Schaden vorzubeugen, muss der geschützte Vogel unbedingt eingefangen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Susanna) Bruni Löbel (Oma Herta) Walter Buschhoff (Vinzenz) Michael Wolf (Markus) Sascha Hornig (Florian Michael Rombach) Dennis Hornig (Florian Michael Rombach) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Juliane Vasbender Musik: Bernhard Zeller

