MGM 22:00 bis 23:30 Actionfilm Der Tiger - Die Stunde des Infernos USA 1986 20 40 60 80 100 Merken Vietnam-Veteran Buck Matthews (Gary Busey) will nur in Ruhe mit seiner Familie leben. Da überfällt eine brutale Motorradgang sein Heimatstädtchen. Die Rocker ermorden kaltblütig Bucks Frau und entführen seine Tochter. Buck hat nur noch einen Gedanken: Rache. - Actionreicher Selbstjustiz-Thriller à la "Ein Mann sieht rot". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Busey (Buck Matthews) Yaphet Kotto (J.B. Deveraux) Seymour Cassel (Sheriff) Bert Remsen (Healey) Denise Galik (Christie Matthews) William Smith (Blade) Kimberlin Brown (Dawn) Originaltitel: Eye of the Tiger Regie: Richard C. Sarafian Drehbuch: Michael Montgomery Kamera: Peter Lyons Collister Musik: Don Preston Altersempfehlung: ab 18