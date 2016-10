Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 60 Die zerbrochene Feder D 2005 Stereo Merken Beata Kosnica wendet sich Hilfe suchend an Kommissar Hofer: Hausbesitzer Frühwald, bei dem sie putzt, ist tot. Auch das Geld aus dem Tresor ist verschwunden. Bei seinen Recherchen stößt Hofer auf Andreas Späth, mit dem Frühwald seit Jahren vor Gericht stritt. Aber auch im privaten Umfeld scheinen einige Leute großes Interesse am Tod von Frühwald gehabt zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mikulla (Christian Lind) Karin Thaler (Marie Hofer) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Arnd Schimkat (Roman Weixler) Michael Altinger (Werner Leitner) Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Mathias Zscheile Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12