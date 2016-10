Sky Krimi 15:15 bis 16:05 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 57 Freier Fall D 2005 Stereo Merken Cop Korbinian Hofer bekommt personelle Verstärkung durch Christian Lind. Kaum ist der Neue angekommen, müssen die beiden den Mord an einem Bergsteiger klären. Ins Visier der Polizisten geraten die Ehefrau und ihr Bruder, Toni Reisinger. Noch bevor die Cops Reisinger festnehmen können, wird auch auf ihn ein Attentat verübt. - Tom Mikulla übernimmt ab heute die Ermittlungen an der Seite von Joseph Hannesschläger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mikulla (Christian Lind) Karin Thaler (Marie Hofer) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Ernst Hannawald (Toni Reisinger) Fiona Molloy (Erika Ernstberger) Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Stefan Klisch Drehbuch: Rigobert Mayer, Nikolaus Schmidt Kamera: Christoph Chassée Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12