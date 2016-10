RTL Crime 03:05 bis 03:50 Actionserie Das A-Team Drogen und Krokodile USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 8: Das A-Team erhält einen Hilferuf von einer kleinen Insel, auf der Drogenhändler ein Schreckensregime führen und die Bewohner zu harter Feldarbeit zwingen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Paul Drake (Johnny Vescari) Carole Davis (Kalani) James T. Callahan (Dr. Fallone - US Army) Originaltitel: The A-Team Regie: Michael O'Herlihy Drehbuch: Stephen J. Cannell, Frank Lupo Kamera: Bradley B. Six, Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12

