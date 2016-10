RTL Crime 14:55 bis 15:40 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Peter Sutcliffe GB 2012 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 5: Der Norden Englands war in den 70iger Jahren das Jagdrevier des Serienkillers mit dem unrühmlichen Namen "The Yorkshire Ripper". Trotz massiver Ermittlungen seitens der Polizei trieb er fünf Jahre lang sein Unwesen und lehrte insbesondere den Frauen der Region das Fürchten. Und das, obwohl er in dieser Zeit mehrmals von der Polizei verhört worden war. Bei seiner Festnahme gab Sutcliffe an, von seiner Arbeit als Totengräber inspiriert worden zu sein. Aber reicht das, um seinen Hass auf Frauen zu erklären? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born To Kill? Altersempfehlung: ab 16