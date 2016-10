RTL Crime 12:30 bis 13:20 Actionserie Das A-Team Plagiatoren USA 1984 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 9: Drei Schurken, die den Männern des A-Teams zum Verwechseln ähnlich sehen, bringen den guten Ruf des echten Teams in Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Mr. T (Sergeant Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Bill Lucking (Colonel Lynch) Lance LeGault (Colonel Roderick Decker) Originaltitel: The A-Team Regie: James Fargo Drehbuch: Milt Rosen Kamera: Frank E. Johnson Musik: Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6