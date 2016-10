RTL Crime 07:05 bis 07:50 Actionserie Das A-Team Der Kronzeuge USA 1984 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 6: Jenny Olson, die Tochter des Kronzeugen George Olson, der gegen den berüchtigten Gangster Tommy Largo aussagen soll, wird gekidnappt. Das A-Team nimmt die Suche nach der jungen Frau auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John "Hannibal" Smith) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Mr. T (B.A. Baracus) Dana Elcar (George Olsen) Steven Williams (Eddie Devane) Michael Baseleon (Tommy Largo) Originaltitel: The A-Team Regie: Craig R. Baxley Drehbuch: Stephen Katz Kamera: Bradley B. Six Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12

