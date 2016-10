Motorvision.TV 09:10 bis 09:35 Magazin Biker Lifestyle El Toro Run 2012, 1 D 2013 Stereo 16:9 Merken Mit der Harley durch die Sierra Nevada. Sonne und Meer, maurische Pracht und natürlich die verschneiten Gebirge - das ist Andalusien. Wir begleiten die Biker eine Woche lang durch die Berge Südspaniens. Die Touren gehen über gut ausgebaute Straßen, unendlich vielen Serpentinen und grandiose Landschaften. Eine Tour führt in das wunderschöne Ronda, das von einer spektakulären Schlucht geteilt ist. Andalusien und die Sierra Nevada bietet Motorradfahrern alles was das Herz begehrt. (Teil 1 von 3) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle

