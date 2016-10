Classica 00:50 bis 01:40 Musik Chopin, Klavierkonzert Nr. 1 e-Moll op. 11 D 2010 Stereo 16:9 Merken Frédéric Chopin (1810-1849): Klavierkonzert Nr. 1 e-Moll op. 11. Martha Argerich (Klavier), Sinfonia Varsovia; Leitung: Jacek Kaspszyk. Als Zugaben erklingen die Mazurka op. 24/2 von Chopin und "Traumes Wirren" aus den Fantasiestücken op. 12 von Robert Schumann. Aufgenommen im August 2010 in der Philharmonie Warschau. Martha Argerich ist eine der brillantesten Pianistinnen unserer Zeit. Geboren 1941 in Buenos Aires, lernte sie zunächst in ihrer Heimat das Klavierspiel und setzte die Ausbildung in Europa bei Friedrich Gulda, Nikita Magaloff und Arturo Benedetti Michelangeli fort. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Martha Argerich Originaltitel: Chopin: Klavierkonzert Nr. 1 e-Moll op. 11