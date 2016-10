Classica 22:25 bis 00:00 Musik Esa-Pekka Salonen und David Fray in Paris Claude Debussy (1862-1918): La Mer / Maurice Ravel (1875-1937): Klavierkonzert G-Dur / Johann Sebastian Bach (1685-1750): Allemande aus der Partita Nr. 6 e-Moll BWV 830 / Ludwig van Beethoven (1770-1827): Symphonie Nr. 7 A-Dur op. 92 D 2011 Stereo 16:9 Merken Claude Debussy (1862-1918): La Mer - Maurice Ravel (1875-1937): Klavierkonzert G-Dur - Johann Sebastian Bach (1685-1750): Allemande aus der Partita Nr. 6 e-Moll BWV 830 - Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92. David Fray (Klavier), Orchestre de Paris; Leitung: Esa-Pekka Salonen. Aufgenommen im Salle Pleyel, Paris. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: David Fray Originaltitel: Esa-Pekka Salonen und David Fray in Paris Musik: Claude Debussy, Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven