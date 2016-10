Discovery Channel 00:45 bis 01:30 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Bombiger Farbanstrich USA 2013 Stereo 16:9 Merken Man nehme eine Stange Dynamit und bringe diese in einem Farbeimer zur Explosion - fertig ist der neue Hausanstrich. In der Comedyserie "Mister Bean" hat das prima funktioniert. Doch ganz so einfach, wie sich die Angelegenheit auf dem Fernsehschirm darstellt, ist sie dann doch nicht. Beim ersten Test der "Mythbusters" hat es zwar mächtig geknallt, doch die Kleckse an der Wand sind nicht wirklich dekorativ. Deshalb analysieren die "Wissensjäger" ihren bombigen Farbanstrich in Superzeitlupe und wagen anschließend einen zweiten Versuch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters