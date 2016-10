Discovery Channel 23:15 bis 00:00 Dokumentation Invasion der Haie USA 2011 Stereo 16:9 Merken Meeresbiologen haben eine wichtige Beobachtung gemacht: In bestimmten Küstenregionen Kaliforniens, Australiens und Südafrikas scheinen die Bestände der Weißen Haie deutlich zuzunehmen. Doch was für Tierschützer eine positive Entwicklung ist, schürt bei Surfern und Schwimmern die Angst. Besonders bedrohlich: Die riesigen Meeresräuber scheinen sich ausgerechnet in küstennahen Gewässern wohl zu fühlen. Um die Gefahr für den Menschen besser einzuschätzen und mehr über das Verhalten der Weißen Haie herauszufinden, wagen sich Forscher auf eine riskante Expedition. Mit dabei: Hai-Experte Chris Fallows und Wissenschaftler vom Monterey Bay Aquarium. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Chris Fallows (Hai-Experte) Originaltitel: Great White Invasion