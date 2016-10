Discovery Channel 21:00 bis 21:45 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Der Fake-Check GB 2014 Stereo 16:9 Merken Maker oder Faker? Im Internet begeistern die Tischtennishelden der "Tumba Ping Pong Show" mit atemberaubenden Tricks. Die schwedischen Künstler stellen im World Wide Web unglaubliche Dinge mit den kleinen Plastikbällen an. Die Clips sind absolut spektakulär, doch so manche Darbietung widerspricht den Gesetzen der Physik. Hat die Truppe etwa geschummelt? "Auf eigene Gefahr" versucht dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Weitere Highlights dieser Episode: Weißwein in der Mikrowelle und handzahme Löwen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned Altersempfehlung: ab 12