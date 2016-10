Discovery Channel 19:00 bis 19:50 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Der einarmige Schlagzeuger GB 2014 Stereo 16:9 Merken Sein Traum von einer Karriere als Schlagzeuger schien ausgeträumt, denn Jason Barnes aus Atlanta verlor bei einem Arbeitsunfall seinen rechten Unterarm. Doch dann kam ihm Gil Weinberg vom Georgia Institute of Technology zu Hilfe. Der Robotic-Experte konstruierte eine Prothese, die Jason per Elektromyografie kontrolliert. Damit kann er heute wieder coole Jazz-Rhythmen spielen. Chris Hoffman aus Oregon sorgt im Internet unterdessen mit einem motorisierten Einrad für Furore. Weitere Highlights dieser Episode: tierische Hausbesetzer, seilspringende Autos und ein unsichtbarer Fahrradhelm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned Altersempfehlung: ab 6