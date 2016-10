Discovery Channel 15:05 bis 15:55 Dokumentation Die Kolonie - Überleben in einer zerstörten Welt Die Entführung USA 2010 Stereo 16:9 Merken "Wir haben das Mädchen und sind schwer bewaffnet. Als Gegenleistung für ihre Freilassung fordern wir Treibstoff und Medikamente - innerhalb der nächsten 24 Stunden" . Die Freiwilligen des Endzeit-Experiments werden mit einer neuen, für sie völlig ungewohnten Situation konfrontiert: Becka ist verschwunden. Allem Anschein nach wurde die 22-Jährige von Wegelagerern entführt - was die Kolonisten in eine äußerst schwierige Lage bringt. Natürlich wollen alle, dass dem Mädchen nichts geschieht, doch die Gruppe hat Vorrang. Die geforderten Gegenstände sind unentbehrlich - denn ohne Benzin und Arzneimittel wäre das Überleben aller gefährdet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Becka Adams (Herself) Reno Ministrelli (Himself) Wayne Douglas Morgan (Abductor) Originaltitel: The Colony