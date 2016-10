Spiegel Geschichte 04:50 bis 05:50 Dokumentation Diese verfluchten Stunden am Abend - Die Häftlingsbordelle im KZ A 2012 Stereo 16:9 Merken In den Konzentrationslagern betrieb die SS Bordelle für die Häftlinge. Zehn sogenannte Sonderbauten errichteten die Nazis zwischen 1942 und 1945: in Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen und sogar in Auschwitz. Rund 200 Frauen wurden dort zur Sex-Zwangsarbeit gezwungen. Das bedeutete für die Frauen zwar oft die Rettung vor dem Tod - doch welches Martyrium sie durchlitten, zeigt das Schicksal der beiden Zwangsprostituierten Maria und Irka. Original NS-Dokumente wie Briefe, Bordellabrechnungen und Häftlingskarteien offenbaren das kühl kalkulierte System von Heinrich Himmlers KZ-Bordellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Diese verfluchten Stunden am Abend - Die Häftlingsbordelle im KZ