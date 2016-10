Spiegel Geschichte 23:00 bis 23:55 Dokumentation Die Torgau-Archive: Urteile des Unrechts F 2013 Stereo 16:9 Merken Das Reichskriegsgericht wurde 1936 gegründet und war das höchste Militärgericht des Dritten Reichs. Hunderte Soldaten der Wehrmacht - Deutsche, aber auch Franzosen, Luxemburger und polnische Zwangssoldaten wurden hier zum Tode verurteilt. Warum haben sich so viele Soldaten dem damals herrschenden Gesetz widersetzt? Und warum haben die Richter so brutale Strafen verhängt? Die Dokumentation "Die Torgau-Archive - Urteile des Unrechts" lässt ehemalige Gefangene zu Wort kommen und zeigt die Stätten des Grauens, unter anderen das als "Dachau der Wehrmacht" berüchtigte Fort Zinna bei Torgau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Torgau-Archive: Urteile des Unrechts