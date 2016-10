Spiegel Geschichte 22:05 bis 23:00 Dokumentation Undercover bei somalischen Piraten CDN 2011 Stereo 16:9 Merken In Zeiten immer größerer, internationaler Abhängigkeiten werden Piraten zum Alptraum der Wirtschaft. Die modernen Freibeuter operieren vor allem an der Küste Somalias. Dem Filmemacher Mohammed Ashareh ist es gelungen, undercover bei den somalischen Piraten zu drehen. Seine Aufnahmen erlauben einzigartige Einblicke in Methoden und Motivation der Seeräuber. Dabei deckt er eine Welt auf, in der Korruption, Überfischung und Umweltverschmutzung den Nährboden für kriminelle Gruppierungen bilden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Undercover bei somalischen Piraten