Spiegel Geschichte 06:45 bis 07:30 Dokumentation The Sixties Der Kalte Krieg USA 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Die frühen 60er Jahre gelten als der Höhepunkt des Kalten Krieges. Hollywoodstar Tom Hanks beleuchtet die außenpolitischen Herausforderungen, denen sich Präsident John F. Kennedy stellen muss: die Invasion in der Schweinebucht, die Kubakrise und den Bau der Berliner Mauer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Sixties

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 346 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 106 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 106 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 106 Min.