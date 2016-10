Sky Nostalgie 04:45 bis 06:20 Komödie Einmal keine Sorgen haben D, A 1953 SW 20 40 60 80 100 Merken Drei brave Gemischtwarenhändler (unter ihnen Hans Moser) aus einer kleinen Provinzstadt erhoffen sich von ihrem Besuch in Wien die Begegnung mit der großen Welt. Nur eines haben sie nicht bedacht: Es ist gar nicht so einfach, mal keine Sorgen zu haben. - Frei nach Nestroys "Einen Jux will er sich machen". In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Walter Müller (Weinberl) Hans Moser (Melchior) Nadja Tiller (Frau von Fischer) Fritz Imhoff (Herr Zangler) Wera Frydtberg (Marie) Walter Koch (Christopherl) Paula Pfluger (Madame Knorr) Originaltitel: Einmal keine Sorgen haben Regie: Georg Marischka Drehbuch: Georg Marischka, Hans Weigel Kamera: Friedl Behn-Grund Musik: Oscar Straus