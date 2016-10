Sky Nostalgie 02:15 bis 03:30 Krimi Von Agenten gejagt USA 1943 Nach einem Roman von Eric Ambler SW 20 40 60 80 100 Merken Istambul, 1942: Der amerikanische Ingenieur Graham (Joseph Cotton) entkommt knapp einem Attentat. Der türkische Oberst Haki (Orson Welles) rät ihm zur Flucht. An Bord eines Schiffes versucht Graham, den Nazi-Schergen zu entkommen, doch seine Chancen stehen schlecht. - Klassischer Agentenfilm mit einem glänzenden Orson Welles in einer Nebenrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Cotten (Stephen Graham) Dolores Del Rio (Josette Martel) Ruth Warrick (Stephanie Graham) Orson Welles (Colonel Haki) Agnes Moorehead (Mrs. Mathews) Jack Durant (Gogo Martel) Everett Sloane (Kopeikin) Originaltitel: Journey Into Fear Regie: Norman Foster Drehbuch: Orson Welles, Joseph Cotten Kamera: Karl Struss Musik: Roy Webb Altersempfehlung: ab 12

