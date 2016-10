Sky Sport Austria 14:30 bis 16:45 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL HC Innsbruck - EC Liwest Black Wings Linz, 12. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Wiedersehen macht Freude: Zwei Tage nach dem letzten EBEL-Duell treffen der HC Innsbruck und der EHC Black Wings Linz erneut aufeinander. Der Blick auf die vergangene Begegnung verspricht ein wahres Eishockey-Feuerwerk. In der Linzer Keine Sorgen Eisarena bezwangen die Black Wings den HC am Dienstag mit 5:4 und kletterten damit in der Tabelle auf den dritten Rang. Die "Haie" aus Innsbruck finden sich dagegen nach elf Spieltagen mit 16 Punkten im grauen Mittelfeld wieder. Kann der HC sich in der heimischen Tiroler Wasserkraft Arena beim EHC revanchieren und den Meister von 2012 aus der Eishalle fegen oder lassen die Black Wings in Innsbruck keine Federn? Kommentar: Charly Leitner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie