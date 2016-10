Junior 17:05 bis 17:20 Trickserie Lauras Stern Schräge Töne D 2008 Stereo Merken Laura hat sich in der Musikschule für ein Solovorspiel gemeldet. Weil sie nicht genug auf ihrer Flöte geübt hat, kann sie das Stück noch nicht und das am Abend vor dem Auftritt. Vor Aufregung wird ihr ganz heiß und die Eltern haben den Eindruck, dass sie krank wird. Das erscheint ihr als die Lösung des Problems: wegen Krankheit muss ihr Auftritt ausfallen. Am nächsten Tag stöhnt sie, dass es ihr gar nicht gut gehe. Tommy umsorgt zwar seine Schwester sehr liebevoll, aber Laura darf zum Spielen nicht raus und deshalb ist ihr bald schrecklich langweilig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lauras Stern Regie: Orlando Corradi Drehbuch: Klaus Baumgart Musik: Ute Engelhardt