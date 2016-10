Junior 15:15 bis 15:40 Jugendserie Der Sleepover Club Eintrittskarte ins Glück AUS 2003 Stereo 16:9 Merken Der "Wet ¿n Wild" Vergnügungspark verschenkt ein kostenloses Jahresticket an den Millionsten Besucher. Um das zu ergattern, beschließen die "Sleepover-Girls" am Wochenende in den Park zu fahren. Dummerweise muss Fliss ihren kleinen Bruder Callum mitnehmen. Im Park treffen die Mädchen auf die MZu ihrer größten Überraschung bietet Matthew an, auf Callum aufzupassen. Denn er hat ausgerechnet, dass Callum das Gewinnerticket haben muss... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitlin Stasey (Frankie) Ashleigh Chisholm (Fliss) Eliza Taylor-Cotter (Rosie) Basia Ahern (Lyndz) Hannah Wang (Kenny) Eliza Taylor (Rosie Cartwright) Ryan Corr (Matthew McDougal) Originaltitel: The Sleepover Club Regie: Arnie Custo Drehbuch: Harper Collins, Rose Impey, David Phillips