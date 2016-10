Junior 13:05 bis 13:25 Trickserie Tosh Der Tag, als Mrs. Bartles ging D, IRL, S 2002 Stereo Merken Als ein Umzugswagen vor dem Haus von Mrs. Bartles steht, freuen sich alle darauf, die gefürchtete Frau loszuwerden und endlich nette Nachbarn zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The World of Tosh Regie: Ray Kosarin Drehbuch: Andrew Nicholls, Darrell Vickers Musik: Mikael Sundin Altersempfehlung: ab 6