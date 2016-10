Junior 11:00 bis 11:25 Trickserie Kein Keks für Kobolde Fette Beute D, B, AUS 2012 Stereo 16:9 Merken Der Campingplatz ist von allen Menschen verlassen. Da fällt es den hungrigen Kobolden nicht schwer, den Entschluss zu fassen, in Gelbschopf und Mias Blockhütte einzudringen und nach allem Ausschau zu halten, was essbar ist. Sie durchstöbern die Zimmer von oben bis unten und entdecken schließlich ein Regal voller leckerer Köstlichkeiten. Aber irgendwer war vor ihnen da, hat Packungen aufgerissen und Plätzchen angeknabbert. Klammheimlich und unbeobachtet schleicht sich die Hauskatze durch die Türe. Blitzschnell entwickelt sich eine wilde Verfolgungsjagd, die mit einigen Überraschungen endet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Woodlies Regie: Alexs Stadermann Drehbuch: Philip Dalkin Musik: Guy Michelmore

