Sky Action 23:40 bis 01:30 Actionfilm Universal Soldier: Day of Reckoning USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV John muss hilflos mitansehen, wie seine Frau und seine kleine Tochter kaltblütig ermordet werden. Mehrere Monate später erwacht er mit schweren Gedächtnislücken aus einem Koma. Von der Polizei erfährt John, dass der ehemalige Soldat Luc Deveraux der Mörder seiner Familie sein soll. Er schwört Rache und macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach Deveraux. Mit Hilfe der Tänzerin Sarah gelingt es ihm, sich an einige Details aus seiner Vergangenheit zu erinnern. Bei seinen Nachforschungen stößt er auf ein Programm namens "Universal Soldier". John ahnt nicht dass er auf eine falsche Fährte gelockt wurde, um den abtrünnigen Soldaten Andrew Scott zu stoppen. Dieser plant, mit Hilfe der Universal Soldiers die Regierung zu stürzen. Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Luc Deveraux) Dolph Lundgren (Andrew Scott) Scott Adkins (John) Andrei "The Pit Bull" Arlovski (Magnus) Mariah Bonner (Sarah) Tony Jarreau (Bouncer) Craig Walker (Earl) Originaltitel: Universal Soldier: Day of Reckoning Regie: John Hyams Drehbuch: John Hyams, Doug Magnuson, Jon Greenhalgh Kamera: Yaron Levy Musik: Michael Krassner Altersempfehlung: ab 18