Goldstar TV 13:00 bis 14:00 Show Unsere Stars! Nicole D 2016 Stereo 16:9 Merken In wenigen Tagen feiert Nicole ihren 52. Geburtstag. GoldStar TV freut sich mit ihren Fans und feiert Nicole mit all ihren Hits in der Reihe 'Unsere Stars!'. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Unsere Stars!