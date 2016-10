AXN 22:50 bis 23:50 Krimiserie Power Who Are You? USA 2014 16:9 Merken "Ghost" und Tommy planen ein Treffen mit allen Bandenbossen des Drogenrings und Angela plant die Überwachung des gleichen Treffens. Aber eine Razzia des NYPD in "Ghosts" Nachtclub hindert ihn, an dem Treffen teilzunehmen. "Ghost" erfährt, dass Bandenchef Ruiz eine große Sache plant und Bandenchef Anibal ermordet wurde. Nachdem Angela erfährt, dass "Ghost" verheiratet ist und Kinder hat, beendet sie die Affäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Omari Hardwick (James 'Ghost' St. Patrick) Lela Loren (Angela Valdes) Naturi Naughton (Tasha St. Patrick) Joseph Sikora (Tommy Egan) Andy Bean (Greg) Adam Huss (Josh Kantos) Kathrine Narducci (Lavarro) Originaltitel: Power Regie: John David Coles Drehbuch: Sascha Penn, Vladimir Cvetko, Courtney Kemp Agboh Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 18