AXN 20:15 bis 21:00 Krimiserie Rush Die Geisterstadt AUS 2010 16:9 Merken Die Tactical Response wird in eine Kleinstadt gerufen, in der die Polizeiwache verwüstet wurde und ein Polizist ums Leben gekommen ist. Der verletzte Vorgesetzte des getöteten Polizisten gibt vor, bei den Ermittlungen behilflich zu sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rodger Corser (Lawson Blake) Callan Mulvey (Brendan 'Josh' Joshua) Jolene Anderson (Shannon Henry) Nicole Da Silva (Stella Dagostino) Ashley Zukerman (Michael Sandrelli) Kevin Hofbauer (Christian Tapu) Samuel Johnson (Leon Broznic) Originaltitel: Rush Regie: Ben Chessell Drehbuch: Raquel Stevens, Samantha Winston Musik: Stephen Rae Altersempfehlung: ab 16