AXN 12:35 bis 13:25 Actionserie Sea Patrol In letzter Sekunde AUS 2007 16:9 Merken Swain ist mit seiner Frau Sally, die ihr erstes Kind erwartet, im Krankenhaus, als sein Ersatzmann ausfällt. Schweren Herzens muss er seine Frau allein lassen und mit der Hammersley auslaufen, die einen Notruf aufgefangen hat: Einem jungen Paar, Simon und Briony, ist der Treibstoff ausgegangen, die beiden werden an Bord genommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jay Bunyan (Able Seaman Billy 'Spider' Webb) Jeremy Lindsay Taylor (Petty Officer Pete 'Buffer' Tomashevski) Matthew Holmes (Chief Petty Officer Chris 'Swain' Blake) Josh Lawson (Able Seaman Toby 'Chefo' Jones) David Lyons (Leading Seaman Josh 'ET' Holiday) Jay Ryan (Able Seaman Billy 'Spider' Webb) Kristian Schmid (Able Seaman Robert J. 'RO' Dixon) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Geoff Bennett Drehbuch: Kristen Dunphy, Di McElroy, Hal McElroy Kamera: Russell Bacon Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12