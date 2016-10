National Geographic Wildlife 12:50 bis 13:40 Dokumentation Wohnen wie die Tiere Biber-City GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Lloyd, Matty und James haben es sich zur Aufgabe gemacht, eine Biberburg nachzubauen. Ziel ist es, die unglaubliche Genialität hinter der Konstruktion dieser tierischen Behausung zu veranschaulichen. Um eine Biberburg nach menschlichem Maßstab zu errichten, benötigen sie schließlich fünf Tonnen Material. Nachdem sie den Bau fertig gestellt haben, ziehen die drei experimentierfreudigen Bioniker tatsächlich ein und testen die Vor- und Nachteile des Biberlebens. Sie arbeiten, schlafen und essen wie die Biber... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Lloyd Buck, James Cooper, Matt Thompson Originaltitel: Live Like An Animal Regie: Martin Morrison Drehbuch: Andi Campbell-Waite