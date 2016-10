National Geographic Wildlife 11:15 bis 12:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Hunde auf der Überholspur USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Nascar-Rennen stehen für Geschwindigkeit und Hochspannung. Doch hinter den Kulissen bilden die Fahrer eine eingeschworene Gemeinschaft samt ihren Familien, Mitarbeitern und ihren Haustieren. Auf dem Weg zum berühmten Daytona-International-Speedway-Rennen macht Cesar kurz Halt in Port Orange, Florida, bei Brian Sacks und seinem Pekinesen Gizmo. Der kleine Hund verschreckt jeden mit seiner Aggressivität und seiner Besitzgier. Anschließend besucht Cesar die "Gesellschaft für Menschlichkeit" in Halifax, die zur Greg Biffle-Stiftung gehört - hier trifft er Biffle und seine Frau höchstpersönlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miguel Abi-Hassan (Himself) Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

