National Geographic Wildlife 06:30 bis 07:15 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Chihuahua Terror USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Großmutter Kathy ist verzweifelt: Target, der Chihuahua-Mischling ihres Enkels Nick, legt ihr gegenüber ein ungewöhnlich aggressives Verhalten an den Tag. Hundeflüsterer Cesar eilt zur Hilfe und stellt schon bald fest, dass Target eigentlich nur Angst vor ihr hat. Außerdem leidet der Zwerg unter faulen Zähnen, was das Problem noch verstärkt. Cesars zweiter Fall heißt Murphy. Der Goldendoodle hat die unangenehme Angewohnheit, Socken zu fressen. Amateurhundetrainer Eldon ist mit seinem Latein am Ende und bittet Cesar um Unterstützung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue

