ARTE 20:15 bis 22:15 Thriller Dame, König, As, Spion F, GB, D 2011 Nach dem Roman von John le Carré Untertitel 16:9 HDTV Themenabend "John le Carré" auf Arte. England in den 70ern: Mitten im Kalten Krieg wird der pensionierte Spion George Smiley (Gary Oldman) reaktiviert. Er soll einen "Maulwurf" enttarnen, den der KGB im britischen Geheimdienst platziert hat. Smiley kann sich dabei kaum auf alte Freunde verlassen. Jeder ist verdächtig. Und der Feind scheint ihn besser zu kennen, als ihm lieb ist. Starker Agententhriller der alten Schule vom schwedischen Regisseur Tomas Alfredson ("So finster die Nacht"). Im Anschluss folgt noch ein Agententhriller: "Der Spion, der aus der Kälte kam" mit Richard Burton. Schauspieler: Gary Oldman (George Smiley) Colin Firth (Bill Haydon) Tom Hardy (Ricki Tarr) John Hurt (Control) Toby Jones (Percy Alleline) Mark Strong (Jim Prideaux) Benedict Cumberbatch (Peter Guillam) Originaltitel: Tinker Tailor Soldier Spy Regie: Tomas Alfredson Drehbuch: Bridget O'Connor, Peter Straughan Kamera: Hoyte Van Hoytema Musik: Alberto Iglesias Altersempfehlung: ab 12