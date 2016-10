ARTE 08:55 bis 09:25 Dokumentation Von Amsterdam nach Odessa Ein Eisbrecher und kein Weg weiter D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Auke Hulst auf dem Weg von der Oder zur Weichsel. Er besucht eine kleine Werft bei Gorzow an der Warthe und schippert auf der romantischen Netze in Richtung Bydgoszcz. Mit einem Feuerwehrboot geht es durch den Bydgoszcz-Kanal. Verwilderte Binnengewässer und alte Schleusen, kein einfaches Thema für Berufskapitäne. Am Ende des Kanals die "Wasserstadt" Bydgoszcz. Das ehemalige Bromberg war über 100 Jahre der Umschlagplatz für Waren zwischen Danzig, Warschau und Berlin. Hinter der Stadt fließt die Weichsel, aber führt sie genug Wasser, um Auke weiter Richtung Warschau zu bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Von Amsterdam nach Odessa Regie: Dagmar Brendecke

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 225 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:09

Seit 77 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 45 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 45 Min.