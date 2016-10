TNT-Serie 00:40 bis 01:25 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Absturz USA 2007 16:9 Merken Garrets Team soll die Leichen von 18 Männern untersuchen, die in einem Schiffswrack vor der Küste Kanadas geborgen wurden, aber keine eindeutige Todesursache aufweisen. Als die Pathologen die Toten mit dem Flugzeug nach Boston transportieren wollen, geraten sie in einen Sturm und stürzen weit ab vom Kurs in den Bergen ab. Während die Piloten beim Absturz sterben und die beiden FBI-Agenten an Bord verschwunden sind, überleben Garret, Jordan, Woody, Kate, Nigel und Bug - scheinbar ohne größere Verletzungen. Woody und Bug machen sich auf den Weg zu einem Berggipfel, um ein Notsignal auszusenden. Die anderen vier versuchen sich indessen warmzuhalten, indem sie ermitteln, was die Schiffscrew getötet hat? Serienfinale!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Brooke Smith (Dr. Kate Switzer) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Robert Rovner, Jon Cowan, Ashley Gable Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 16