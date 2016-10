TNT-Serie 13:15 bis 14:00 Serien Reign Verbannt USA 2015 16:9 Merken Francis und Louis geraten wegen Mary aneinander: Während Francis eifersüchtig ist, weil Louis und Mary sich so fabelhaft verstehen, gibt Louis Francis die Schuld an Marys Vergewaltigung. Bashs Mutter Diane kehrt an den Hof zurück und löst einen lange schwelenden Konflikt mit Catherine aus. Claude ist indes fest entschlossen, herauszufinden, wer die Zwillinge in Wahrheit getötet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (King Francis) Celina Sinden (Greer Norwood) Caitlin Stasey (Lady Kenna) Anna Popplewell (Lady Lola) Originaltitel: Reign Regie: Larysa Kondracki Drehbuch: Chelsey Lora