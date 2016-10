Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Q - unerwünscht USA 1993 Stereo 16:9 Merken Vash, eine Freundin von Enterprise-Captain Picard, kommt auf DS9 um Artefakte aus dem Gamma-Quadranten zu versteigern. Unter den Schätzen befindet sich ein geheimnisvoller Kristall. Und sie hat einen Begleiter im Schlepptau: Q, der sie dazu bringen will zu ihr zurückzukehren. Commander Sisko ist von der Anwesenheit des allmächtigen Wesens wenig begeistert. Da kommt es plötzlich zu rätselhaften Energieausfällen auf der Station. Steckt Q dahinter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Cmdr. / Capt. Benjamin Sisko) Rene Auberjonois (Constable Odo) Terry Farrell (Lt. Cmdr. Jadzia Dax) Colm Meaney (Chief Miles O'Brian) Nana Visitor (Maj. / Col. Kira Nerys) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Jennifer Hetrick (Vash) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Paul Lynch Drehbuch: Gene Roddenberry, Rick Berman Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 6